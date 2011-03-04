-ALFA ROMEO 4C GTA KONSEPTİ 2012'DE YOLLARDA İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Alfa Romeo 4C GTA Konsepti 2012 yılında yollara çıkacak. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun açıklamasına göre, 81. Cenevre Otomobil Fuarı'nda Alfa Romeo 4C GTA adını taşıyan kompakt bir coupe konseptini otomobilseverlerin beğenisine sundu. 200 HP'lik 1.8 litrelik motora ve TCT otomatik şanzımana sahip radikal tasarımlı ve karbon fiber gövdeli Alfa Romeo coupe konsepti, gelecek sene yollara çıkmaya başlayacak yepyeni bir modelin gösterişli habercisi olması bakımından büyük önem arz ediyor. Açıklamada, 850 kilogramdan az toplam ağırlığı, arka orta konumlu motoru ve arkadan itişli yapısı bulunan Alfa Romeo 4 C GTA konseptinin seri üretim versiyonu, Alfa Romeo'nun global satışlarını artırmasında Giulietta ve MiTo gibi yeni nesil modellere liderlik edeceği belirtildi.