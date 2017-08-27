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Spor

Aleyna Tilki'den Galatasaray'a jest

Genç şarkıcının hit olan şarkısı ilk olarak Sivasspor karşılaşmasında çalındı

27 Ağustos 2017 17:19

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve müzik şirketi DMC, 'Sen olsan bari'nin Galatasaray'ın stadı olan Türk Telekom Stadyumu'nda çalınması için herhangi bir telif talebinde bulunmadı.

Habertürk'te yer alan habere göre genç şarkıcının son dönemde hit olan şarkısı, ilk olarak Bafetimbi Gomis'in Sivasspor'a penaltıdan attığı golden sonra stadyumda çalınmış ve taraftarları şaşırtmıştı.

Gomis daha önce Aleyna Tilki'nin şarkısında dans ettiği bir klibi sosyal medya hesaplarından paylaşmış, Fransız futbolcunun şarkıyı dinlerkenki neşeli tavırları izleyenleri eğlendirmişti.

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Aleyna TilkiGalatasaraysen olsan baribafetimbi gomisgoltürk telekomstadyumu

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