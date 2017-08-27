Aleyna Tilki'den Galatasaray'a jest

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve müzik şirketi DMC, 'Sen olsan bari'nin Galatasaray'ın stadı olan Türk Telekom Stadyumu'nda çalınması için herhangi bir telif talebinde bulunmadı.

Habertürk'te yer alan habere göre genç şarkıcının son dönemde hit olan şarkısı, ilk olarak Bafetimbi Gomis'in Sivasspor'a penaltıdan attığı golden sonra stadyumda çalınmış ve taraftarları şaşırtmıştı.

Gomis daha önce Aleyna Tilki'nin şarkısında dans ettiği bir klibi sosyal medya hesaplarından paylaşmış, Fransız futbolcunun şarkıyı dinlerkenki neşeli tavırları izleyenleri eğlendirmişti.