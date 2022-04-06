Aleyna Tilki'yi taciz eden kişi, evinin krokisi çıkarmış!

Saplantılı "hayranı" yüzünden zor zamanlar geçiren şarkıcı Aleyna Tilki'nin açtığı davada dikkati çeken detaylar ortaya çıktı.

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammed Erkam A.’nın şarkıcıya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı ve krokisini çıkardığı anlatıldı.

Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi.

Uzlaşma olmadı

Soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan yürütüldüğü için yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmişti. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi. (DHA)