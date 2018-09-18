Aleyna Tilki: Kaybolmadım

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Tilki, sosyal medyadan kızının kayıp olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından Emrah Karaduman'ı etiketleyerek, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" yazdı. Bu sözlerin ardından Instagram hesabından da ağladığı bir videosunu paylaştı.

Tilki'nin bu paylaşımlarının ardından annesi Havva Tilki, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kızının kayıp olduğunu söyledi. Havva Öztel, gelen mesajlar sonrası, "Vicdanızın biraz ayarı olsun, ben neden çocuğumu ağlatayım? Sizin gibi insanlar ağlatıyor. Çocuğum üç yıldır içinde biriktirdi, artık patladı. Yeter artık yeter" dedi.

Annesinin paylaşımının ardından Aleyna Tilki, yine sosyal medya hesabından, "Ne yani insanlar ağlayamaz mı? Kalpleri kırılamaz mı? Şaka gibi. Kayıp falan olmadım. Şu an evimde, odamdayım. Birazdan uyuyacağım." yazdı.