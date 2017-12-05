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ALEYNA CAN CİNAYETİ; 2 ŞÜPHELİ OLAYA "KAZA" DEDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Kartal'da günlük kiralık dairede başından vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Aleyna Can cinayetiyle ilgili gözaltında tutulan sevgilisi Bayram E

05 Aralık 2017 14:47

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Kartal\'da günlük kiralık dairede başından vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Aleyna Can cinayetiyle ilgili gözaltında tutulan sevgilisi Bayram E., ile arkadaşı Mesut V.. adliyeye sevk edildi. Olayın meydana geldiği rezidansın önünde cinayetin ardından yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin cinayet suçlamalarını kabul etmedikleri, olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden Bayram E. mahkemeye sevk edilirken  \"Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim\" dedi.
Cinayet Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler arafından önceki gün yakalanan Bayram E., ile Mesut V.\'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin cinayetle ilgili suçlamaları kabul etmeyerek olayın bir kaza sonucu meydan geldiğini söyledikleri öğrenildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından şüpheliler sabah saatlerinde polis araçlarına bindirilerek Anadolu Adalet sarayına gönderildi. Mahkemeye götürülen şüphelilerden Bayram E., \"Kız arkadaşınızı siz mi öldürdünüz?\" sorusuna \"Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim. Gerekli açıklamayı adalette görürsünüz\" dedi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Bu arada Kartal\'da bulunan rezidansta yaşanananların ardından bina önünde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 4 şüphelinin hızla binadan ayrıldıkları, 1\'inin bekleyen bir araca bindiği, diğerlerinin ise rezidansa geri döndükleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Şüphelilerin olay yerinden kaçış anının güvenlik kamera kaydı

05.12.2017 - 10.30 - Haber Kodu : 171205018
05.12.2017 - 11.05 - Haber Kodu : 171205032

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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