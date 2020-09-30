Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı: Ümitcan Uygun, ifademi değiştirmem için beni tehdit ediyor

Aleyna Çakır'ın şüpheli şekilde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Çakır'ın ev arkadaşı S.E., "1 haftadır Ümitcan Uygun tarafından ölüm tehditleri alıyorum. İfademi değiştirmemi istiyor” dedi.

Ankara’da 3 Haziran 2020’de intihar ettiği öne sürülen, erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümit Can Uygun tarafından şiddet uygulandığı ve yerde baygın yattığı görüntüler sosyal medyada yayılan Aleyna Çakır soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre; Aleyna Çakır soruşturmasında tanık olarak ifade veren S.E. “Beni gizli numaradan aradı. 1 haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. İfademi değiştirmemi istiyor” dedi.

Aleyna'nın yakınları intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu öne sürmüş, zanlı olarak ise, Aleyna’nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’a işaret etmişlerdi. Esen’in ölümüne ilişkin soruşturma yürütüldüğü sırada Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un, Bağlum’da dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamaya göre, olayın intihar ihtimali ağırlık kazandığı belirtilmişti.

Çakır ve anne Uygun’un ölümüne ilişkin soruşturma süreçleri ayrı ayrı devam ederken, geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Esen’in ölümüne ilişkin dosyada tanık olan arkadaşı S.E., Bursa’da 26 Eylül 2020’de polis merkezine giderek, “tehdit” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek” suçlamasıyla Uygun’dan şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 ay önce Ankara’dan Bursa’ya geldiğini söyleyen S.E., şikâyetçi ifade tutanağında, “Yaklaşık bir haftadır Ümitcan Uygun tarafından tehdit mesajları alıyorum. Bu şahsı ben yaklaşık 1 senedir tanıyorum. Sema Esen’in sevgilisi olarak bilirdim. Sema Esen, Aleyna Çakır lakabını kullanırdı. Yaklaşık 4 ay önce evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın davasıyla ilgili olarak tanık olarak vermiş olduğum ifademi değiştirmem için Ümitcan Uygun yaklaşık 1 haftadır benim .... kullanıcı isimli instagram hesabıma ..... hesabından tehdit mesajları atmaya başladı” dedi.

Mesajların ekran görüntülerini de polise teslim eden S.E., ifadesini değiştirmeyeceğini söylemesi üzerine Uygun’un kendisini gizli numaradan aradığını belirtti. S.E., “Bana hitaben sinkaflı cümleler sarf ederek, ‘Sen ortaya bir laf attın, annem senin yüzünden intihar etti. Ankara’ya gel, seninle görüşeceğim, seni yaşatmayacağım, o ifadeni alacaksın, almazsan olacaklardan sorumlu değilim’ dedi” iddiasında bulundu.

Tutuklansın talebi

Uygun’un hakaretleri karşısında hiçbir şey söylemeden telefonu yüzüne kapattığını belirten S.E., “Bugün .... isimli hesabından benim numaramı ve açık kimlik bilgilerimi paylaştı. Ben de bugün tehdit mesajlarının devam etmesi ve sosyal medya üzerinden iletişim bilgilerini paylaşmasından dolayı tedirgin olarak polis merkezine ifade vermeye geldim. Ümitcan Uygun isimli şahıstan davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

Esen Ailesi’nin avukatı Umur Yıldırım da, Uygun’nun yaptıklarının suç teşkil ettiğini, tutuklanması yönünde talepte bulunacaklarını söyledi.