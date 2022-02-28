Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki: Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili görülen davada Ümitcan Uygun’a 4 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Karara, Çakır'ın babası Mehmet Esen tepki göstererek, "Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın, içeriden çıkamasın, çürüsün" ifadelerini kullandı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamamıştı.

"Ömür boyu içerde yatsın"

Kararın ardından Çakır'ın babası Mehmet Esen, verilen cezaya tepki gösterdi.

Cezayı yetersiz bulduğunu söyleyen Baba Esen, “Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru bulunmamakta mı?" dedi.

Cinayet davasının sürdüğünü ifade eden baba Mehmet Esen, "4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın. Cinayet davamız devam ediyor. Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.