Aleyna Çakır'ın babası: "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor" dedim

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, baş şüpheli Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğunun tespit edilmesinin ardından Esen'in babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

Baba Esen açıklamasında, "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz. Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Müge Anlı’ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.

TIKLAYIN | Aleyna Çakır’dan alınan doku ve sperm örneği Ümitcan Uygun’a ait çıktı!