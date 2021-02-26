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Aleyna Çakır'ın ailesi Ümitcan Uygun'un abisi hakkında koruma kararı aldırdı

26 Şubat 2021 14:30

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesi, başşüpheli Ümitcan Uygun'un abisine karşı koruma kararı aldırdı.

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