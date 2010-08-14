‘Aleyhime yazan gazeteciyi döverim’

T24 - Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Tuncel kendisine sorulmadan hakkında yazı yazan gazetecileri döveceğini söyledi.

Adana’nın yerel "Kent" gazetesinde Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesiyle ilgili haber yapan gazeteci Özcan Aladağ, belediye meclis toplantısı sonrasında iki kişinin saldırısına uğradı.

Bu arada Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Tuncel, “Bir basın mensubu bana danışmadan doğruyu eğriyi benden öğrenmeden benim ifademe başvurmadan benim aleyhime yazı yazarsa onu döverim” açıklaması yaptı.

Bu olaylar üzerine adanalı gazeteciler hem Aladağ’ın dayak yemesini hem de de Tuncel'in tehditini başlarına baret takarak protesto etti.

Çukurova Gazeteciler Derneği Başkanı Cafer Esendemir protesto sırasında şu açıklamayı yaptı; “Hiç kimse gazetecileri yazdıkları haberden dolayı kendi kurallarından dolayı dövemez. Adliyeye giderler suç duyurusunda bulunurlar ki biz birazdan bunu yapacağız.”

Adana'da yayınlanan yerel Kent gazetesi de birkaç sayfasını siyah çıkartarak olayı kınadı.

Mustafa Tuncel, gazetecilerin yanısıra daha önce de belediye meclis üyelerine yönelik saldırgan tavırlarıyla da gündeme gelmişti.