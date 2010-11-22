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ALEX'TEN TARİHİ GOL İSTANBUL (A.A)

22 Kasım 2010 22:38

-ALEX'TEN TARİHİ GOL İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Bucaspor karşısında 1. dakikada attığı golle sarı-lacivertlilerin lig tarihindeki 3000. golüne imza attı. Lig tarihindeki 53 sezonda 1710 maçta 2999 gol atan Fenerbahçe, Bucaspor maçında 3000. golüne ulaştı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında rakip fileleri havalandıran Alex, 3000. golü atan futbolcu olarak sarı-lacivertli takımın tarihine geçti. Brezilyalı futbolcu, geçen haftada da Gaziantepspor karşısında lig tarihinde 100. golünü atarak, ''100'ler Kulübü''ne girmişti. -TARİHİ GOLLER- Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk golüne Ergun Öztuna, 1000. golüne Erol Togay ve 2000. golüne de Nijeryalı Uche Okechukwu imzasını attı.  Eski adıyla Birinci Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin 1959 sezonunda yaptığı ve Ankaragücü'nü 3-1 yendiği ilk maçta ilk golü Ergun Öztuna atarken, 1000. golü 1979-1980 sezonunda 1-1'lik eşitlikle tamamlanan Adana Demirspor maçında penaltıdan Erol Togay kaydetmişti. Sarı-lacivertli ekibin 2000. golüne ise unutulmaz yabancı oyuncularından Nijeryalı Uche imzasını koydu. Uche, 1996-1997 sezonunda Kadıköy'de takımının Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta 2000. golü kaydeden isim oldu.

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