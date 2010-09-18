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Spor

ALEX'TEN TARAFTARA: BU TAKIMA GÜVENİN İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2010 17:45

-ALEX'TEN TARAFTARA: BU TAKIMA GÜVENİN İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacakları derbi maçı kazanacak kaliteli bir ekip olduklarını ifade ederek, taraftarlara ''Bu takıma güvenin'' mesajı verdi.  Brezilyalı futbolcu, yarınki derbide Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dağıtılacak maç günü dergisinde yer alan değerlendirmesinde, son haftalarda üzdükleri taraftarlara derbi mutluluğu yaşatmak istediklerini ifade etti.  Derbilerin favorisi olmadığını belirten, ancak yarınki karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcunun ifadeleri şöyle: ''Derbi maçları, tarihten gelen ebedi rekabetten dolayı önem taşıyor. Bu maçlarda rekabet her zaman en üst düzeydedir. Büyük bir maç, ezeli rekabet, ebedi dostluk... Son maçımızı kaybettik ve bu maç ile birlikte çıkış yakalamak arzusundayız. Derbi maçlarının favorisi yoktur. Bu maçların skoru ufak detaylarla belirlenir. Bu detayları kendi lehimize kullanarak, hem rakibimizi mağlup etmek hem de son haftalarda üzdüğümüz taraftarlarımıza derbi mutluluğunu yaşatmak istiyoruz. Taraftarlarımızın bizi maçın son saniyesine kadar destekleyeceklerine eminim. Bu maçı kazanarak ligde bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve yenilenen kaliteli bir kadromuz var. Bu takıma güvenin.''

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