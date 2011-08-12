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Spor

Alex'ten taraftara çağrı İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 18:10

-Alex'ten taraftara çağrı İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Almanya kampında Nürnberg ile yapacakları ilk hazırlık maçında taraftarları yanlarında görmek istediklerini söyledi.  Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabına yaptığı açıklamada, 15 Ağustos Pazartesi günü Almanya kampının başlayacağını belirterek, ''Bugüne kadar çok iyi çalıştık, orada da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Nürnberg ile oynayacağımız ilk hazırlık maçında  taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

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