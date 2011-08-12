-Alex'ten taraftara çağrı İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Almanya kampında Nürnberg ile yapacakları ilk hazırlık maçında taraftarları yanlarında görmek istediklerini söyledi. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabına yaptığı açıklamada, 15 Ağustos Pazartesi günü Almanya kampının başlayacağını belirterek, ''Bugüne kadar çok iyi çalıştık, orada da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Nürnberg ile oynayacağımız ilk hazırlık maçında taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.