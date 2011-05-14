-ALEX'TEN ''ŞAMPİYONLUK'' SÖZÜ İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, özellikle sezonun ikinci yarısında çok önemli maçlardan galibiyetler çıkardıklarını belirterek, ''Tırnaklarımızla kaza kaza bu işi buraya kadar getirdik. Bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Kimse merak etmesin'' dedi. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli kulübün Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Ankaragücü maçı için hazırladığı maç günlüğü kitapçığına açıklamalarda bulundu. Alex'in, Fenerbahçeli taraftarlara hitaben kitapçıkta yer alan ifadeleri şöyle: ''Yine çok önemli bir futbol akşamında sizlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Teknik kadromuz ve futbolcu arkadaşlarımın bitmek bilmeyen çalışma azmi, yönetimimizin müthiş özverisi ve A'dan Z'ye tüm camiamızın olmazsa olmaz katkılarıyla, yine bir sezonda şampiyonluk hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Geçen sezon son dakikada kaçırdığımız şampiyonluk bizim için kötü bir tecrübe oldu. Taraftarımızdan rica ediyorum. Gönülleri rahat olsun. Bu kez aynı hatayı yapmayacağız. Futbolun içinde inişler çıkışlar olabilir. Bu takım harika bir seri yakaladı. Çok kritik maçlarımızı kazanmayı, ezeli rakiplerimizi kendi evlerinde mağlup etmeyi başardık. Çok önemli geri dönüşler yaşadık. Tırnaklarımızla kaza kaza bu işi buraya kadar getirdik. Bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Kimse merak etmesin. Taraftarımızdan tek ricam, Ankaragücü ile oynayacağımız maçın ilk saniyesinden bitiş düdüğüne kadar takımımızın arkasında olsunlar. Kötü bir tezahürat, sabırsızlık, telaş sahada oynayan futbolcu kardeşlerimize olumsuz olarak yansımaktadır. Bu durumun lütfen farkında olalım. Binlerce Fenerbahçelinin hep bir ağızdan takım için bağırması ise, bizim için tam anlamıyla patlayıcı bir güçtür. Bu durumun farkında olan taraftarlarımızla birlikte bu akşam da çok önemli bir zafer bizi bekliyor. Kimse unutmasın, bu şampiyonluğu hep birlikte kazanacağız.''