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Spor

Alex'ten Nobre'ye mesaj!..

Fenerbahçe Kulübü, başkan Aziz Yıldırım'ın Alex aracılığıyla Nobre'ye haber gönderdi...

13 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe Kulübü, başkan Aziz Yıldırım'ın Alex aracılığıyla Nobre'ye haber göndererek, ''Beşiktaş ile anlaşmasın, kendisi ile mayıs ayında sözleşme yaparız'' dediği şeklinde basında çıkan haberi yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş’ın forvet oyuncusu Mert Nobre ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nobre ile ilgilenilmediğinin daha önce söylendiği hatırlatılarak, ''Bugün yer alan bir haberde başkanımız Aziz Yıldırım'ın, futbolcumuz Alex aracılığı ile Beşiktaşlı futbolcu Nobre'ye haber gönderdiği ve 'Beşiktaş ile anlaşmasın, kendisi ile mayıs ayında sözleşme yaparız' dediği iddia edilmektedir. Bu haber doğru değildir. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, başkanımız Aziz Yıldırım'ı aramış ve Nobre ile bir ilgimizin olup olmadığını sormuştur. Başkanımızın, Demirören'e verdiği yanıtta da belirttiği gibi, Nobre ile herhangi bir ilgimiz ya da bu futbolcuyu transfer etmek gibi bir düşüncemiz söz konusu değildir'' denildi.

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