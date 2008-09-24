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Spor

Alex'ten kötü haber!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex, kasığındaki ağrılar nedeniyle, Dinamo Kiev sınavı için dinlendirilecek. Alex'in yerine...

24 Eylül 2008 03:00


Kanarya’nın ‘kurtarıcısı’ kasığındaki ağrılar nedeniyle, Dinamo Kiev sınavı için dinlendirilecek. Yerine Emre görev yapacak


F.BAHÇE, Sivas deplasmanının hazırlığını sürdürürken, son haftalarda takımın kurtarıcısı olan Alex’te yaşanan sakatlık şokuyla sarsıldı.

Brezilyalı oyuncunun, dünkü idmanda sağ baldırında sertleşme ve kasık bölgesinde de ağrı oluştu. Bunun üzerine MR’ı çekilen Alex’in, Devler Ligi’nde oynanacak Dinamo Kiev maçı düşünülerek, Sivas sınavında riske edilmeyeceği ve dinlendirileceği öğrenildi.

Aragones’in, Alex’in yerine Emre’yi çekmesi bekleniyor. Eğer Semih oynarsa, Emre eski yerine dönecek. Semih forma giymezse de orta sahada Selçuk’a şans doğacak. Bu arada kaleci Volkan Demirel’in ise sağ dizinde ödem belirlendi.


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