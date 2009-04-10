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Spor

Alex'ten kötü haber

Fenerbahçe'de Alex, kendisine uygulanan yoğun tedaviye cevap vermedi ve bugünkü antranmana da çıkmadı.

10 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe'de Alex, kendisine uygulanan yoğun tedaviye cevap vermedi ve bugünkü antranmana da çıkmadı. Kaptan, derbide takımını yalnız bırakacak.

Turkcell Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, derbide büyük olasılıkla kaptan Alex'ten yoksun mücadele edeceği öğrenildi.

Tedavisini sürdüren Brezilyalı futbolcu bugünkü antrenmana da çıkmazken, yine salonda çalıştı.

Bir süredir takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Alex'in, Galatasaray maçında oynamasının zor olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Öte yandan sarı-lacivertliler, Samandıra Tesisleri'de, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde çalıştı. Yenilemeye yönelik, 1,5 saat süren antrenmanda oyuncular sahada, salonda ve havuzda, neşeli bir çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Aragones, takımı önce 3 gruba ayırırken, bir grup üst sahada ayak tenisi, bir grup kondisyon salonunda istasyon çalışması, diğer grup ise tesislerdeki havuzda egzersiz çalıştı. Gruplar, bu çalışmaları dönüşümlü olarak sürdürdü.

Bu arada, üst sahada yapılan antrenmanı, sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Dalian Robert Atkinson da izledi.

Bu arada, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çengelköy'de bir lokantada, bu akşam birlikte akşam yemeği yiyecek.

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