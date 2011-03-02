-ALEX'TEN ''HATA'' UYARISI LİZBON (A.A) - 02.03.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, internetteki resmi sitesinde yayınladığı değerlendirmesinde, Trabzonspor ile liderliği paylaşmanın "hiçbir önemi olmadığını", Fenerbahçe'nin "futbolun hataya ve rahatlamaya izin vermediğini" unutmaması gerektiğini yazdı. Şampiyonluk mücadelesinde herkesin eşit olduğunu ve tahmin edilenden fazla takımın yarıştığını kaydeden Alex, "Herkes, şampiyonluk yarışının Fener ile Trabzonspor arasında geçeceğini düşünüyor, ama ben, kazanmaya devam eden, iyi giden Bursaspor'u, iyi oynayan Kayserispor'u ve kazanarak gelen Gaziantepspor'u yarış dışında bırakmıyorum" ifadelerini kullandı. Alex, ligin ikinci yarısıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Ligin ikinci yarısı başladığında lider Trabzonspor'un 9 puan arkasındaydık. Aklımızda Antalyaspor'u ve direk rakibimiz Trabzonspor'u yenip, Trabzonspor'un önceki maçını kazanacağını düşünüp farkı 6 puana indirmek vardı. Ama şans bizden yana oldu. Trabzonspor evinde berabere kaldı ve biz de onları yenince fark 4'e indi. Bugün, ikinci yarıdaki 6 maç geride kaldığında, aynı puanla liderliği paylaşıyoruz. Bana göre bunun hiçbir önemi yok. Hala oynamamız gereken çok zor maçlar ve önümüzde 33 puan var." "Futbol hataya ve rahatlamaya izin vermiyor" diyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin "bu iyi durumunu koruması için çalışmalarını artırarak sürdürmesi gerektiğini" vurguladı. Alex, Gençlerbirliği deplasmanı için de "çok zor bir maç ve iki kat daha fazla çalışmalıyız" dedi. Öte yandan Alex, eski takımı Coritiba'nın efsanevi eski futbolcularından olan ve mevcut durumda takımın teknik direktörlüğünü yapan Dirceu Kruger'in, Coritiba'da 45. yılını doldurmuş olması sebebiyle bir tebrik mesajı yayınladı. -GÖKHAN GÖNÜL VE EMRE SAHADA ÇALIŞMALAR YAPTI- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen günün ilk çalışmasında sarı-lacivertlilerin salonda kuvvet çalışması yaptıkları bildirildi. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Gökhan Gönül ve Emre'nin sahada çalışmalar yaptıkları, Selçuk ve Andre Santos'un çalışma ve tedavilerine devam ettikleri belirtildi. Dün akşamki antrenmanda sol dizine darbe aldığı için sakatlandığı ifade edilen Semih'in bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı bir program dahilinde çalıştığı kaydedildi. Fenerbahçe günün ikinci çalışmasını bu akşam yapacak.