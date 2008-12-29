Alex'ten ayrılık sinyali



Fenerbahçe ile devre arasında sözleşme yenilemesi beklenen Alex de Souza'dan ayrılık sinyali geldi. Yıldız futbolcu kendi internet sitesine yaptığı açıklamada, yönetimin kendisi ile hala sözleşme yenilememesini anlayamadığını söyledi.





Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza, kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulüple hala sözleşme yenilememiş olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



Yönetimin kendisi ile hala sözleşme yenilememesini anlayamadığını dile getiren Alex, "Fenerbahçe'nin durumunu anlamıyorum. 4 yıldır bu kulübün futbolcusuyum ve sadece 4 defa sakatlandım ve hiçbiri de ciddi sakatlıklar değildi. Benim saha içindeki çalışmam da her zaman iyiydi. Herkese saygı duyuyorum ve herkesin de bana saygı duyduğuna inanıyorum. Ancak şu ana kadar kulüple yaptığımız görüşmeler sonrasında bende bazı şüpheler uyandı ve bundan dolayı rahatsız oldum. Bunca zaman Fenerbahçe forması giymiş ve kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmama rağmen hala bu şüpheleri giderememiş olmam düşündürücü" dedi.



4 kulüpten teklif aldığını belirten Alexi "Tabii ki benim ilk tercihim Fenerbahçe'dir. Teklif aldığım kulüpler kaliteli ve benim futbolumdan yararlanmak istiyorlar. Ben de en fazla verimli olabileceğim ve değerimin bilineceği yerde oynamayı düşünmek zorundayım" dedi.

