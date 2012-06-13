Alex'ten ayrılık sinyali

Fenerbahçe takım kaptanı Alex de Souza, kafa karıştıracak açıklamalarda bulundu.

Sezon içinde zaman zaman "sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı" yönünde haberler çıkan Brezilyalı yıldız, mikro blog sitesi twitter'da yazdıklarıyla Fenerbahçe taraftarlarını şaşırttı.

Bir taraftarın, "Fenerbahçe'de kalıyorsun değil mi? Önümüzdeki sezon oynayacaksın" şeklindeki sorusuna Alex, "Futbola devam, ama nerede bilmiyorum" yanıtını verdi.

Başka bir taraftarın "Nasıl nerede Alex? Fenerbahçe'de devam edeceksin tabii" yorumu üzerine ise tecrübeli futbolcunun, "Belki Fenerbahçe beni istemiyor" twiti atması dikkati çekti.