Alex'ten akıl dolu paslar

Fenerbahçe Kaptanı Alex, Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile yaptıkları mücadelede verdiği paslarla, takımı adına tehlikeli pozisyonlar yarattı.



Brezilyalı futbolcu, 19. dakikada kullandığı taç atışıyla Semih'i ceza alanında topla buluşturdu, ancak Semih'in vuruşunda top kaleciden döndü.



Alex, 21. dakikada bu kez sol çaprazdan güzel bir aşırtma pasla Deivid'i uygun pozisyonda kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Deivid'in vuruşunda da top yine kaleciden döndü.



Maçın 29. dakikasında ise ceza alanı dışından serbest atış kullanan Alex'in vuruşunda yan direkten dönen topu Deniz tamamlayamayınca, sarı-lacivertliler 3. kez, kaptanının yarattığı önemli bir pozisyonda golü bulamadı.

