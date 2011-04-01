-ALEX'TEN 2. KEZ ''DALYA'' İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile yapacakları maçta 2. kez ''dalya'' demeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli formayla Türkiye kariyerinde 199 lig maçına çıkan Brezilyalı futbolcu, 3 Nisan Pazar günü Kadıköy'de konuk edecekleri Bursaspor mücadelesinde de forma giyerse, 200. maçını oynayacak. Bu sezon 16. haftadaki Ankaragücü maçında (189. maçı) Uche'nin 188 maçlık rekorunu geride bırakarak, Fenerbahçe formasıyla ligde en çok forma giyen yabancı futbolcu unvanını alan Alex, 2. ''dalya'' sevincini yaşayacak. -REKORLAR ONDAN SORULUYOR- Alex, Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004-2005 sezonundan bu yana geçirdiği 7 sezonda, sarı-lacivertli takımda kırdığı rekorlar, elde ettiği unvanlar ve tarihe geçen golleriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Son dönemde taraftarların heykelini dikme önerisini getirdiği Brezilyalı futbolcu, şu anda 199 maçla Fenerbahçe formasıyla ligde en çok maça çıkan yabancı futbolcu durumunda. Brezilyalı, ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçta 1. dakikada attığı golle, sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 3000. golüne imzasını koydu. Alex, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanında kaydettiği golle ligde 100. golünü atarak ''100'ler Kulübü''nün üyesi oldu. 2006-2007 sezonunda attığı 19 golle Birinci Lig'de ''Gol Kralı'' olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk yabancı kralı olma unvanını elde etti. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları mücadelesinde en golcü futbolcusu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 57 maça çıkan Alex'in toplam 14 golü bulunuyor. Alex aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en çok gol atan ve en çok oynayan yabancı futbolcusu durumunda. Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 32 maçta 15 gol atan Alex, takımının bu kupada en çok oynayan ve en çok golü bulunan yabancı futbolcusu unvanına da sahip. Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Alex, bu kulvarda Aykut Kocaman'dan sonra en çok gol atan futbolcu durumunda. -İKİNCİ KEZ ''GOL KRALLIĞI''NA GÖZÜNÜ DİKTİ- Hücuma dönük orta alan oyuncusu olmasına rağmen gol yollarında forvetlerden çok daha etkili bir performans ortaya koyan Alex, 2006-2007 sezonunda elde ettiği ''Gol Krallığı''nın ardından bu sezon 2. kez bu başarının peşinde. 2010-2011 sezonunun geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maçta forma giyerek rakip fileleri 19 kez havalandıran Brezilyalı, sezonun bitimine 8 hafta kala krallık yarışını önde götürüyor. Attığı gollerin yanı sıra asistleriyle de ön plana çıkan Alex, 100'ün üzerinde golün de pasını verdi.