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Spor

ALEX'TE KISMİ YIRTIK VAR İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 23:50

-ALEX'TE KISMİ YIRTIK VAR İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri akşam antrenmanında pas çalışmalarının ardından çift kale maçlar yaptı. Sol arka adalesinde zorlanma ve kısmi yırtık tespit edilen Alex antrenmana katılmadı. Tedavisine süren Brezilyalı futbolcu antrenmanın bir bölümünü saha kenarından izleyip daha sonra tesislere girdi. Alex'in yürürken aksadığı görüldü. Sarı-lacivertlilerin antrenmanında sakatlıkları bulunan Emenike ve Sezer de yer almadı. Emenike'nin durumunun iyiye gittiği belirtilirken bu futbolcunun tedavi olduğu ve takımdan ayrı çalışmalar yaptığı bildirildi. Sezerin ise sağ üst adalesinde zorlanma olduğu, durumunun çok önemli olmadığı kaydedildi Sakatlığı geçen Niang ise bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Niang'ın sol ayağına çalışmasının sonunda buz tedavisi yapıldığı görüldü. Sakatlıkları geçen Serdar, Uğur, Berk, Mehmet ve Emre de antrenmanda takımla çalıştılar. -ANTRENMANDA 19.07 KUTLAMASI- Sarı-lacivertli ekibin antrenmanı sürdüğü sırada saha içinde ''19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'' kutlaması yapıldı. Pas çalışmaları sırasında saat 19.07'yi gösterdiğinde futbolcular çalışmayı bırakarak bir süre alkışlarla tempo tuttu. Alkış sırasında da sahada ''Yaşa Fenerbahçe'' sesleri yükseldi. Saha içinde yapılan bu kutlamanın ardından antrenman devam etti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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