Alex'siz ilk kez...



Turkcell Süper Lig'de bugün derbi maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekip karşısına 5 sezondur ilk kez Alex'ten yoksun sahaya çıkabilir.



Sarı-lacivertli takıma transfer edildiği 2004-2005 sezonundan bu yana Beşiktaş derbisi kaçırmayan Brezilyalı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle bugünkü mücadelede forma giyme olasılığı düşük. 2004-2005 sezonundan itibaren Fenerbahçe'nin lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere 3 kulvarda Beşiktaş ile yaptığı toplam 13 maçta da forma giyen Alex, 14. maçı pas geçebilir.



Derbi mücadelelerinde en çok Beşiktaş'a gol atan (5 gol) Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekip karşısında önemli bir kayıp olacak. Fenerbahçe'de Alex'in de forma giydiği son 5 sezondaki Beşiktaş maçları ve alınan sonuçlar şöyle:



2004-2005

---------

Lig:

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1 (Van Hooijdonk)

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4 (Alex (2), Luciano)



2005-2006

---------

Lig:

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2 (Anelka, Tuncay)

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2 (Tuncay, Nobre)



Türkiye Kupası:

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Alex, Mehmet Yozgatlı)



2006-2007

---------

Lig:

Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1 (Kezman)



Türkiye Kupası:

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1 (Tümer)



2007-2008

---------

TFF Süper Kupa:

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1 (Deivid, Kezman)



Lig:

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1 (Deivid, Semih)

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2 (Alex 2)



2008-2009

---------

Lig:

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1 (Selçuk, Güiza)



