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Spor

Alex'siz ilk kez...

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekip karşısına 5 sezondur ilk kez Alex'ten yoksun sahaya çıkabilir.

02 Mayıs 2009 03:00


Turkcell Süper Lig'de bugün derbi maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekip karşısına 5 sezondur ilk kez Alex'ten yoksun sahaya çıkabilir.

Sarı-lacivertli takıma transfer edildiği 2004-2005 sezonundan bu yana Beşiktaş derbisi kaçırmayan Brezilyalı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle bugünkü mücadelede forma giyme olasılığı düşük. 2004-2005 sezonundan itibaren Fenerbahçe'nin lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere 3 kulvarda Beşiktaş ile yaptığı toplam 13 maçta da forma giyen Alex, 14. maçı pas geçebilir.

Derbi mücadelelerinde en çok Beşiktaş'a gol atan (5 gol) Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekip karşısında önemli bir kayıp olacak. Fenerbahçe'de Alex'in de forma giydiği son 5 sezondaki Beşiktaş maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

2004-2005
---------
Lig:
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1 (Van Hooijdonk)
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4 (Alex (2), Luciano)

2005-2006
---------
Lig:
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2 (Anelka, Tuncay)
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2 (Tuncay, Nobre)

Türkiye Kupası:
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Alex, Mehmet Yozgatlı)

2006-2007
---------
Lig:
Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1 (Kezman)

Türkiye Kupası:
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1 (Tümer)

2007-2008
---------
TFF Süper Kupa:
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1 (Deivid, Kezman)

Lig:
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1 (Deivid, Semih)
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2 (Alex 2)

2008-2009
---------
Lig:
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1 (Selçuk, Güiza)

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