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Spor

Alex'le Yıldırım'ın 92 günlük hasreti bitti

Fenerbahçe Kaptanı Alex, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ı Metris'te ziyaret etti...

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Uzun, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen ve kulüp tercümanlarından Umut Köse ile Metris Cezaevi'ne giden Alex, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanları Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, altyapı koordinatör Cemil Turan ile mali işler müdürü Tamer Yelkovan'a da ziyarette bulundu. 



Fenerbahçe Başkanı Yıldırım şike soruşturması kapsamında 10 Temmuz'da tutuklanmıştı. Alex, Başkan Yıldırım'ı tutuklanmasından 92 gün sonra ziyaret etti.


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