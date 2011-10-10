Alex'le Yıldırım'ın 92 günlük hasreti bitti

T24

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Uzun, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen ve kulüp tercümanlarından Umut Köse ile Metris Cezaevi'ne giden Alex, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanları Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, altyapı koordinatör Cemil Turan ile mali işler müdürü Tamer Yelkovan'a da ziyarette bulundu.Fenerbahçe Başkanı Yıldırım şike soruşturması kapsamında 10 Temmuz'da tutuklanmıştı. Alex, Başkan Yıldırım'ı tutuklanmasından 92 gün sonra ziyaret etti.