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Spor

Alexis Sanchez'in evine haciz geldi

Şilili futbolcunun Barcelona'daki evine, vergi borcu nedeniyle haciz kondu

16 Aralık 2016 18:09

Arsenal forması giyen Şilili futbolcu Alexis Sanchez'in borçlarından dolayı Barcelona'daki evine haciz konulduğu iddia edildi.

Katalan spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, eski Barcelonalı futbolcu Alexis Sanchez'in 2011, 2012 ve 2013 yıllarından olan toplam 3,7 milyon Euro'luk borcunu maliyeye ödemediği için evine haciz konulduğunu öne sürdü.

Haberde verilen detaylarda Alexis Sanchez'in 2011, 2012 ve 2013 yıllarından toplam vergi borcunun 2 milyon 297 bin 118 euro 75 sent olduğu, bunun üzerine faiz ve cezaların da eklendiği bildirildi.

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