T24 LogoT24 Logo
Spor

Alexis Sanchez ve Mesut Özil'siz Arsenal, Bournemouth'a boyun eğdi

Arsenal, bu mağlubiyetle bir maç eksiği olan lider Manchester City'in 23 puan gerisine düştü

14 Ocak 2018 21:30

Premier League'in 23. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth'a 2-1 mağlup olarak son haftalardaki başarısız sonuçlarına bir yenisini ekledi.

Alexis Sanchez ve Mesut Özil gibi iki yıldızından yoksun çıktığı maçta hücum yollarında oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyan Londa ekibi, buna karşın ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede ilk golü bulan taraf oldu. Alex Iwobi'nin pasında kaleci Asmir Begovic'le karşı karşıya kalan Hector Bellerin, Bosna-Hersekli kalecinin müdahalesine karşın topu ağlara göndererek 52. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.

Yediği golün ardından rakip kale önünde baskısını artıran Bournemouth, Arsenal'ın savunma açıklarından da yararlanarak 69. dakikada Callum Wilson ve 74. dakikada Jordan Ibe ile bulduğu gollerle maçı beş dakikada çevirmeyi başardı.

Kalan bölümde Arsenal'ın beraberlik çabalarından sonuç çıkmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla ligin son üç haftasında yedi puan kaybeden Arsene Wenger'in ekibi 39 puanda kalırken, iç sahada üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bournemouth ise 24 puana yükseldi.

 

 

ETİKETLER

ArsenalmağlubiyetPremier LigfutbolBournemouth

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24