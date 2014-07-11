Alexis Sanchez, 60 milyon dolara Arsenal'de

Barcelona'da üç yıl geçiren Şilili futbolcu Alexis Sanchez kariyerini Premier League ekiplerinden Arsenal'de sürdürecek.

Barcelona'da geçirdiği üç sezonda 88 maça çıkan Alexis Sanchez 39 gol kaydetti. Katalan temsilcisinde lig, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası kazandı.

Dünya Kupası'nda da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu ülkesi Şili ile birlikte Hollanda, İspanya ve Avustralya'nın bulunduğu gruptan çıkmayı başarmıştı.

Alexis Sanchez Brezilya'da dört maçta iki gol attı. Toplamda ise 71 maçta 24 gollük bir katkısı var.

Ülkesinde Arjantin'in River Plate takımı için çıkan Sanchez, 2008'de Udinese'ye gitti. Burada üç sezon geçirdi ve 2011'de Barcelona'ya imza attı.

Arsenal Menajeri Arsene Wenger yeni transferi için "Dünya Kupası'nı bu sezon birçok kişi izledi. Alexis Sanchez fantastik bir futbolcu. Onun Arsenal'e katılmasından dolayı çok mutluyuz" yorumunu yaptı.



Dünya Kupası'ndan sonra tatile çıkan Alexis Sanchez'in 2 ve 3 Ağustos'ta oynanacak Emirates Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.