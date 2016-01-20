Alexis Delgado Beşiktaş'ta

Ukraynalı kaleci Denys Boyko'yu kadrosuna katan Beşiktaş, Getafe'nin 30 yaşındaki stoperi Alexis Ruano Delgado'yu 1.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Siyah beyazlılar İspanyol oyuncuyla Alexis Ruano Delgao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alexis Delgado kimdir?

Futbolculuk kariyerineMalaga altyapısında başlayan Alexis, 2006 yılında Getafe'ye transfer oldu. Getafe'de 25 maça çıkan İspanyol oyuncu, gösterdiği başarılı performans sonucu bir sonraki sezon Valencia'ya transfer oldu. 3 sezon formasını giydiği Valencia ile 77 maçta mücadele eden Alexis, 2010-2011 sezonunda Sevilla'ya gitti. Sevilla'da 33 maç oynayan deneyimli stoper, önce kiralık sonra da bonservisi ile yıldızının parladığı Getafe'ye geri döndü. Bu sezon Getafe ile 16 maçta forma giyen Alexis, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Alexis, İspanya U 21 takımında da 3 maçta forma giydi.