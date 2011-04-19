-ALEX'İN TÜRK VATANDAŞLIĞI TALEBİ ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Türk vatandaşlığına geçme isteğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat kendisi iletti. Başbakan Erdoğan, bugün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Alex de Souza'yı Başbakanlık'ta kabul etti. Kabulde Alex de Souza'nın, Türk vatandaşlığına geçme isteğini kendi ağzından Başbakan Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın bu istek üzerine ''İsim belirlediniz mi?'' diye sorduğu, bunun üzerine salonda gülüşmeler olduğu ifade edildi. Kabulde ayrıca Aziz Yıldırım'ın, Başbakan Erdoğan'a 4 adet forma hediye ettiği, Başbakan Erdoğan'ın da konuklarına kravat armağan ettiği belirtildi.