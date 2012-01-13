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Spor

Alex'in tedavisine başlandı İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 19:33

-Alex'in tedavisine başlandı İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerspor'u 4-1 yenerek kupada 4. tura yükselen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 16 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, kupa maçında forma giyen oyuncuların yenileme çalışmaları yaptıkları, diğer futbolcuların ise hücum ve defans organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptıkları kaydedildi. Konya Torku Şekerspor ile dün yapılan maçın ikinci yarısında 59. dakikada oyuna giren kaptan Alex'in sakatlandığı açıklandı.  Sağ diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlanıldığı ifade edildi.  Fenerbahçe, bu sezon Alex'in forma giymediği ilk yarıdaki Sivasspor ve ikinci yarının ilk haftasındaki Orduspor maçlarında puanlar yitirirken, Brezilyalı oyuncunun Manisaspor maçı öncesi yaşadığı sakatlık teknik heyeti sıkıntıya soktu. Kupa mücadelesinde yüzüne top çarptığı için yaşadığı sorun nedeniyle ilk yarıda oyundan alınan Özer Hurmacı'nın, ciddi bir sorununun olmadığı açıklandı.   Baş dönmesi şikayeti nedeniyle maça devam edemeyen, Universal Çamlıca Hastanesi'nde beyin tomografisi çekilen Özer'in tomografisinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı, futbolcunun günü dinlenerek geçirdiği kaydedildi.  Ayağında ağrıları olan Gökhan Gönül'ün, sırt ağrısı bulunan Caner Erkin'in, sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen Bekir İrtegün'ün ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Emre Belözoğlu'nın antrenmana katılmayarak tedavi oldukları ifade edildi.  Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk Şahin ile Semih Şentürk'e özel program uygulanırken, 18 yaş altı milli takımından dönen Recep Niyaz'ın antrenmanda yer aldığı bildirildi.  Fenerbahçe, Manisaspor maçının hazırlıklarını yarın öğlen saatlerinde yapacağı basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

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