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Spor

Alex’in son kararı

Fenerbahçe ile mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın, sarı-lacivertli kulüpten kesinlikle ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Alex ülkesine ge

05 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe ile mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın, sarı-lacivertli kulüpten kesinlikle ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Alex ülkesine geri dönerek eski takımı Corinthians’ta forma giyecek, ardından jübile yapacak

Fenerbahçe’nin efsane oyuncuları arasına girmeyi başaran Brezilyalı yıldız Alex de Souza’nın sarı-lacivertli kulüpte artık gün saymaya başladığı öğrenildi.
Bu sezon sonu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek Alex’in, ülkesine dönmek için hazırlıklar yaptığı bildirildi. Daha önce futbolu ülkesinde bırakıp, antrenörlük yapmak istediğini açıklayan Brezilyalı oyuncunun, sarı-lacivertli kulüp ile mayıs ayında sözleşme yenilemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe’de mayıs ayında yapılacak olan kongreden sonra transfer politikasının netleşecek olması Alex’i, beş yıl hizmet verdiği kulübünden kaptan ve zirvede iken ayrılma kararı almaya itti.

Sarı-lacivertli yönetiminin yeni sözleşme önermesi için beklemeyecek olan Alex’in, Brezilya’ya dönerek eski kulübü Corinthians’da bir sezon daha forma giyip futbolu bırakması kesinleşmiş gibi gözüküyor. Transfer olduğu dönemden bu yana çok eleştiri almasına rağmen Fenerbahçe’de oyuncu istatistiklerini alt üst eden bir grafik çizen Alex, sarı - lacivertlilere gelmiş en yararlı yabancı oyuncu olarak tarihe geçti.

Alex’in Türkiye’den ve Fenerbahçe’den ayrılma kararını ligin devre arasında Başkan Aziz Yıldırım’a açıklayacağı ve kendi alanına iyi bir oyuncu alınması için kulübün yolunu açacağı da belirlendi.

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