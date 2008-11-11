Alex'in oynaması zor



Fenerbahçe'de, sakatlığı nedeniyle Arsenal ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Alex de Souza'nın hafta sonu oynanacak Ankaraspor maçında da forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.







2. derece kas zorlanması sebebiyle takımdan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz gün kontrol MR'ı çektirdi. MR sonucunuda durumunun daha iyi olduğu gözlenen Brezilyalı'nın halen süreye ihtiyacı olduğu görüldü. Perşembe günü bir kez daha durumuna bakılacak olan Alex'in hafta sonu oynanacak Ankaraspor maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Alex''in oynamaması durumunda bu futbolcununu görevini Semih Şentürk üstlenecek.



GUIZA, ALEX'E GÖRE DAHA İYİ DURUMDA



Galatasaray maçında sakatlanan golcü futbolcu Daniel Guiza'nın da çekilen MR'ının ardından Perşembe gününe kadar takımdan ayrı çalışmasına karar verildi. 1. derece kas zorlanması tespit edilen İspanyol futbolcunun oynama şansınını Alex'e göre daha fazla olduğu belirtildi.



FENERBAHÇE ZOR PERİYODU BAŞARI İLE GEÇİYOR



Arsenal maçı ile zor bir periyoda giren Fenerbahçe, beklenenin aksine bu iki maçtan da başarı ile ayrıldı. Kasım ayı içinde önce Arsenal ile karşı karşıya gelen sarı lacivertiler, deplasmanda 1 puan almayı başardı. Daha sonra evinde Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden sarı lacivertli takım oynadığı 2 önemli maçtan da başarı ile çıktı. Sarı lacivertliler Kasım ayı içinde Porto ile kendi evinde Avrupa Kupaları'na 'tamam ya da devam' maçına çıktıktan sonra Kasım ayının son haftası Beşiktaş'ı ağırlayacak.

