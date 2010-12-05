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ALEX'İN LİGDE GOL ATMADIĞI TAKIM KALMADI İSTANBUL (A.A)

05 Aralık 2010 23:19

-ALEX'İN LİGDE GOL ATMADIĞI TAKIM KALMADI İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendiği maçta 1 gol atan sarı-lacivertlilerin kaptanı Alex De Souza'nın ligde gol atmadığı takım kalmadı. Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibin dışında yer alan 17 takımın 16'sına bu sezon veya daha önceki sezonlardan golü bulunan Brezilyalı futbolcu, ligin yeni ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a karşı ilk kez forma giydiği maçta, Kardemir Karabükspor'un filelerini de ilk kez havalandırdı. Böylece Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele eden 17 takıma da gol atmış oldu. Alex, Fenerbahçe formasını giydiği bundan önceki 6 sezonda Kardemir Karabükspor Birinci Lig'de yer alamadığı için, rakipleriyle karşılaşma olanağı bulamamıştı. 7. sezonunu geçirdiği Türkiye'de ligde en çok golü Gençlerbirliği filelerine (9) gönderen Brezilyalı futbolcu, Ankaraspor'a 8, Gaziantepspor ve Ankaragücü'ne de 7'şer gol attı. Fenerbahçe'nin ilk yabancı gol kralı olan, bu sezon da gol krallığı yarışında Kardemir Karabüksporlu Emenike ile birlikte 11 golle zirvede bulunan Alex'in, ligde attığı toplam 105 golün 28 takıma dağılımı şöyle: /* TAKIM                   ATTIĞI GOL ----------------------------------- Gençlerbirliği              9 Ankaraspor                  8 Ankaragücü                  7 Gaziantepspor               7 Kayserispor                 6 Kayseri Erciyesspor         6 Beşiktaş                    5 Bursaspor                   5 Hacettepe                   4 Galatasaray                 4 Trabzonspor                 4 Sivasspor                   4 Eskişehirspor               4 Denizlispor                 3 Diyarbakırspor              3 Konyaspor                   3 Samsunspor                  3 Kasımpaşa                   3 Bucaspor                    3 Akçaabat Sebatspor          2 Çaykur Rizespor             2 Antalyaspor                 2 İBB Spor                    2 Gençlerbirliği Oftaşspor    2 İstanbulspor                1 Manisaspor                  1 Malatyaspor                 1 Kardemir Karabükspor        1 ----------------------------------- 28 takım                  105 */ Not: Haberde Futbol Federasyonu bilgileri kaynak olarak alınmıştır.

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