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Spor

ALEX'İN İŞLEMLERİ BAŞVURU AŞAMASINDA İSTANBUL (A.A) 

03 Mayıs 2011 20:32

-ALEX'İN İŞLEMLERİ BAŞVURU AŞAMASINDA İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı kaptanı Alex de Souza'nın Türk vatandaşlığına geçtiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, Brezilyalı oyuncunun bu konuda yaptığı işlemlerin henüz başvuru aşamasında olduğu açıkladı.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Alex'in Türk vatandaşlığına geçtiği şeklindeki haberin doğru olmadığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Uzun yıllardır formamızı giyen, başarılı performansının yanı sıra kişiliğiyle de örnek teşkil eden kaptanımız Alex de Souza'nın, Türk vatandaşlığına geçmek için yaptığı işlemler, henüz başvuru aşamasındadır. Dolayısıyla; Brezilyalı oyuncumuzun, Türk vatandaşlığına kabul edildiği yönündeki haberler de gerçekle örtüşmemektedir.''

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