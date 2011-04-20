-ALEX'İN HEYKELİ DİKİLECEK İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, geçirdiği 7 sezonda adını sarı-lacivertli kulübün tarihine altın harflerle yazdıran Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'nın heykelini dikecek. Sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu 6 grubun, ''Fenerbahçe Tribün Birliği'' adı altında yaptığı açıklamada, onurlandırılması adına Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na yakın bir noktaya kaptan Alex'in heykelinin dikilmesine karar verildiği belirtildi. Fenerbahçe tribünlerinde oluşan birliğin hayata geçirmek istediği, tüm camianın bir parçası olması beklenen heykelin yapım sürecinin bugünden itibaren başladığı, Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy Belediyesi ve futbolcu Alex nezdinde gerekli izinlerin alındığı, projenin uygulama sürecine geçildiği kaydedildi. Açıklamada, Alex'in, Fenerbahçe forması altında futbolun göstergesi olan tüm istatistiksel verileri alt üst etmenin yanı sıra örnek kişiliğiyle Türk futbolunda önemli bir kimliğe sahip olduğu vurgulandı. Fenerbahçeli taraftarlara hitaben yapılan duyuruda, heykeli oluşturacak olan siluetle ilgili önerilerin oluşturulan komisyona gönderilmesi için de çağrıda bulunularak, yayımlanan bir mail adresine heykelin silueti olabileceği düşünülen Alex'in fotoğraflarının 25 Nisan Pazartesi gününe kadar gönderilmesi istendi. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce, stadın karşısında bulunan Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in heykeli dikilmişti.