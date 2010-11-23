-ALEX'İN FORMASI VE KRAMPONLARI MÜZEYE İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün yapılan Bucaspor maçında Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 3000. golünü atan Alex de Souza, o maçtaki formasını ve kramponlarını Fenerbahçe Müzesi'ne armağan ediyor. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda 7. sezonunu yaşayan Alex'in Bucaspor maçında Fenerbahçe'nin 3000. golüne imza atarak, başarılarla dolu kariyerini bu tarihi golle perçinlediği belirtilerek, Brezilyalı futbolcunun tarihe geçen gole imzasını attığı formasını ve kramponlarını, yarın saat 14.00'te basına açık bir törenle Fenerbahçe Kulübü Müzesi'ne armağan edeceği kaydedildi.