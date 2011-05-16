-ALEX'İN FENERBAHÇE'DEKİ EN GOLCÜ SEZONU İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 27 gole ulaşan Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex, sarı-lacivertli formayla en golcü sezonunu yaşıyor. ''Gol krallığı'' yarışını da önde götüren Brezilyalı futbolcu, son hafta öncesi, 32 maçta forma giydiği 2010-2011 sezonunda rakip filelere gönderdiği 27 golle aynı zamanda, 2004-2005 sezonundaki 24 gollük performansını da geçti. Alex'in Süper Lig'de attığı gol sayıları şöyle: Sezon Maç Gol --------- ----- ----- 2010-2011 32 27 2009-2010 26 11 2008-2009 26 11 2007-2008 28 14 2006-2007 32 19 2005-2006 31 15 2004-2005 31 24 ------------------------ Toplam 206 121