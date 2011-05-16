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Spor

ALEX'İN FENERBAHÇE'DEKİ EN GOLCÜ SEZONU İSTANBUL (A.A)

16 Mayıs 2011 01:41

-ALEX'İN FENERBAHÇE'DEKİ EN GOLCÜ SEZONU İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 27 gole ulaşan Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex, sarı-lacivertli formayla en golcü sezonunu yaşıyor. ''Gol krallığı'' yarışını da önde götüren Brezilyalı futbolcu, son hafta öncesi, 32 maçta forma giydiği 2010-2011 sezonunda rakip filelere gönderdiği 27 golle aynı zamanda, 2004-2005 sezonundaki 24 gollük performansını da geçti. Alex'in Süper Lig'de attığı gol sayıları şöyle: Sezon        Maç    Gol ---------   -----  ----- 2010-2011    32     27 2009-2010    26     11 2008-2009    26     11 2007-2008    28     14 2006-2007    32     19 2005-2006    31     15 2004-2005    31     24 ------------------------ Toplam      206    121

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