Alex'in eşi: Buradaki son senemiz, F.Bahçe'ye veda edeceğiz

T24 - Sambacı, 2011’i dostlarıyla birlikte karşıladı. Parti için villasının bahçesine çadır kurduran Alex, hiçbir masraftan kaçınmadı. Ancak Brezilyalı yıldızın eşi Daiane’in, “Sanırım, buradaki son senemiz. Fenerbahçe ve İstanbul’a veda edeceğiz” demesi şok etkisi yarattı.



Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza 2011’e muhteşem bir kutlama ile girdi. Sambacının önceki akşam villasında düzenlediği yeni yıl partisinde içkiler su gibi aktı, keyifli saatler yaşandı. Gecenin olağanüstü olması için DJ getirtip muhteşem müzikler eşliğinde yeni yılı karşılayan Brezilyalı yıldız, ailesi ve dostlarıyla eğlenerek yeni yıla “merhaba” dedi. Gecenin en önemli olayı ise Alex’in eşi Daiane’nin dostlarına, “Buradaki son senemiz sanırım” demesi oldu. İşte, Alex’in villasındaki muhteşem yılbaşı gecesinin ayrıntıları...



Bahçeye çadır kurdurdu

Villasının bahçesine dev çadır kurdurtan Alex, DJ’in çaldığı birbirinden güzel müziklerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar muhteşem bir kutlamaya evsahipliği yaptı. Sambacı konuklarıyla birlikte “Şampiyon F.Bahçe” tezahüratlarına eşlik etti, ilk yarının stresini attı.



00.00’da şampanya patlattı

2010’un son saniyeleri yaklaşırken şampanyalar patlatılmak üzere hazırlandı. Birçok konuğa dağıtılan şampanyalar 2011’e giriş anında saatler 00.00’ı gösterdiğinde hep beraber patlatıldı. Birbirini kutlayan konuklar yeni yıla coşku ile “merhaba” dedi.



Dansöz konukları coşturdu

Müziklerle coşarak yeni yıla giren Alex ve dostları, Türkiye’de kutlamaların olmazsa olmazı dansözün sahne almasıyla iyice keyiflendi. Dansözün kıvrak hareketlerine, Alex’in, vatandaşı olan Brezilyalı konukları da sambayla eşlik etti. Muhteşem geçen gecede bir de doğum günü kutlandı.



Pastadaki semazen figürü

Alex’in Brezilya’dan gelen yeğeninin doğum gününün de kutlandığı gecede kesilen pastanın üzerindeki semazen figürü ise tüm konukları şaşırttı. Bu kadar ilginç bir doğum günü pastası ile ilk kez karşılaşan konuklar, Alex’i bir kez daha kutladılar.



Bir kadeh bile içmedi

Gecede içkiler su gibi akıp giderken, bir tek kaptan Alex ağzına içki koymadı. Sambacının bu tavrı övgü alırken, tüm konuklarını kapıda karşılayıp gecenin ilerleyen saatlerinde de tecrübeli oyuncunun herkesi tek tek yolcu etmesi dikkat çekti.



Sadece Özer katıldı

Alex’in yılbaşı kutlamasına takım arkadaşlarından sadece Özer Hurmacı katıldı. Samandıra personeli, Fenerbahçe Acıbadem Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Ze Roberto, eski takım arkadaşı Can Arat, eski idari menajer Volkan Ballı ve dostları geceye renk kattı.



Daiane'den şok sözler

7 yıldır Fenerbahçe’de birçok rekora imza atan Alex ve eşi konuklarıyla yakından ilgilendi. Sambacının eşi Daiane yılbaşı partisinde sohbet ettiği yakın dostlarına, “Sanırım bu yıl bizim son senemiz. Çok sevdiğimiz Fenerbahçe ve İstanbul’a veda edeceğiz gibi” diyerek dert yandı.



Yönetim ne diyecek

Daiane’in kararlı sözleri sonrasında birçok konuğun şaşkına döndüğü 2011 kutlamasında yıldız futbolcunun ise sessiz kalması gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe yönetimi ise Daiane’in sözlerinin aksine Alex ile 1 yıl daha yola devam etmeyi düşünüyor.



20 bin Euro

Alex De Souza ve eşi, villalarının bahçesine kurdukları çadırda düzenledikleri partide son derece neşeliydi. Bütün konuklarını kapıda tek tek karşılayıp uğurlayan Brezilyalı futbolcu, bu partide aynı zamanda yeğeninin doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasının üzerindeki semazen figürü büyük dikkat çekti. Fenerbahçe Kaptanı’nın bu görkemli parti için yaklaşık 20 bin Euro harcadığı öğrenildi.



