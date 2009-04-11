Alex'in durumu belirsiz



Fenerbahçe'de, Galatasaray'a karşı oynayıp, oynamayacağı hala belli olmayan Alex'in durumu, derbi maçtan önce yapılacak son antrenmanda kesinlik kazanacak.





Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de Alex'in Galatasaray'a karşı forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.



Sakatlığı nedeniyle takımla birlikte çalışamayan ve Galatasaray'a karşı oynamasının bir hayli zor olduğu açıklanan Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Aragones ile yaptığı görüşmede forma giymek istediğini bildirdiği öğrenildi.



Sarı lacivertli takım izin yaparken, Samandıra Tesisleri'nde tedavisine devam edilen Alex'in oynamak için çok istekli olduğu ve kesin durumunun yarın yapılacak son antrenmanda belli olacağı açıklandı.

