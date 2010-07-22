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Spor

Alex'in dediği gibi: Ne dostluğu!

Alex'in sitesinde sansürlenen yazısındaki gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dostluk, maç başlayınca 'yalan' oldu

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Alex'in sitesinde sansürlenen yazısındaki gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dostluk, maç başlayınca 'yalan' oldu

İlk kez düzenlenen Spor Toto Dostluk Kupası'nda Almanya'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını, çoğunluğu sarı-kırmızılı 34 bin taraftar izledi. Mönchengladbach kentinde Borussia Park Stadı'ndaki maç öncesi gurbetçi futbolseverler maça beraber kolkola geldi. Biletlerini günler öncesinden almalarına rağmen trafik nedeniyle maça yetişemeyen taraftarlar stada girmekte zorlandı. Ancak karşılaşma öncesi yaşanan dostluk görüntüleri maçta yerini Türkiye'de FB-GS derbilerinde yaşanan bilindik olaylara bıraktı.


MAÇ 10 DAKİKA DURDU

30. dakikada Santos'un golü sonrası tribünlerden sahaya meşale yağınca hakem oyunu durdurup anons yaptırdı. Ancak anons sırasında yine meşale atılınca Alman hakemsahayı terk etti. Yaklaşık 10 dakika duran maç, hakemin dönmesiyle devam etti. Gurbette yaşanan olaylar, Alex'in derbi maç öncesi kendi sitesinde yazdığı ve daha sonra çıkarılan şu sözünü hatırlattı: "Ben bu dostluk maçını tam olarak anlayabilmiş değilim. Benim bildiğim Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir dostluk yok ki..."


Anons işe yaramadı!

Fenerbahçe'nin Santos ile bulduğu 30. dakikadaki golün ardından sahaya atılan meşaleleri anons da durduramadı. Soyunma odasına giden hakem 10 dakika sonra geri geldi ve bu kez Arda ve Volkan Demirel mikrofonu eline alıp seyircileri anonsla sakin olmaya davet ettiler.


Savaş alanına dönebilirdi!

ALMAN Federasyonu'nun FIFA kokartlı hakemi Thorsten Kinhöfer yönetimiyle maçın önüne geçti. Kinhöfer, ilk yarıda 5 sarı, 1 kırmızı kart ve ikinci yarıda da 2 sarı kart gösterdi. Hakem Kinhöfer eleştirileri, "Hiç böyle bir maç beklemiyordum. İlk dakikadan itibaren ortalık çok gergindi. Kartlarla sahayı, oyunu durdurarak da tribünleri kontrol ettim. Aksi halde ortalık savaş alanına dönebilirdi" dedi.

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