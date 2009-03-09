Alex'in 800. maç gururu



Futbol kariyerindeki 800. resmi maçına Kayserispor karşısında çıkan Fenerbahçe takım kaptanı Alex, kariyerine başladığında bu sayılara ulaşabileceğini tahmin etmediğini belirterek, 800. maçına çıkmaktan ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe takım kaptanı Alex, kazandıkları ve futbol kariyerinde 800. resmi maçına çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle kendi açımdan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kariyerime başladığımda futbol hayatımda 800 sayısına erişebileceğimi düşünmüyordum. Bu sayıya ulaştığım ve galip geldiğimiz için çok mutluyum. 1000. maç uzak bir hedef olarak gözüküyor ama, olmayacak bir şey değil. Önemli olan şampiyonluk yarışı" diye konuştu.



Karşılaşmada attığı golle ilgili olarak ise Alex, "İnsanlar sağ ayakla attığım gollere alışık değiller. Roberto çok iyi bir pas attı. Top geldiğinde sağ ayağımla gol atabileceğimi düşündüm ve kaleye vurdum. İdmanlarda çalışıyoruz, böyle pozisyonlar geldiğinde atabilelim diye. Bu maçta attığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin son maçlardaki yükselen performansıyla ilgili olarak da Alex, "Son maçlarda birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Teknik özelliklerimize önem veriyorduk, ama bazı eksiklikler olduğunu biliyorduk. Bunları düzelttiğimizde fark oluştu. Bu bazı şeyleri doğru yapmaya başladığımızı gösterdi. Birbirimizi iyi anlayarak, iyi mücadele ederek 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.