T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex'in 800. maç gururu

Fenerbahçe takım kaptanı Alex, 800. maçına çıkmaktan ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

09 Mart 2009 02:00


Futbol kariyerindeki 800. resmi maçına Kayserispor karşısında çıkan Fenerbahçe takım kaptanı Alex, kariyerine başladığında bu sayılara ulaşabileceğini tahmin etmediğini belirterek, 800. maçına çıkmaktan ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe takım kaptanı Alex, kazandıkları ve futbol kariyerinde 800. resmi maçına çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle kendi açımdan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kariyerime başladığımda futbol hayatımda 800 sayısına erişebileceğimi düşünmüyordum. Bu sayıya ulaştığım ve galip geldiğimiz için çok mutluyum. 1000. maç uzak bir hedef olarak gözüküyor ama, olmayacak bir şey değil. Önemli olan şampiyonluk yarışı" diye konuştu.

Karşılaşmada attığı golle ilgili olarak ise Alex, "İnsanlar sağ ayakla attığım gollere alışık değiller. Roberto çok iyi bir pas attı. Top geldiğinde sağ ayağımla gol atabileceğimi düşündüm ve kaleye vurdum. İdmanlarda çalışıyoruz, böyle pozisyonlar geldiğinde atabilelim diye. Bu maçta attığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin son maçlardaki yükselen performansıyla ilgili olarak da Alex, "Son maçlarda birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Teknik özelliklerimize önem veriyorduk, ama bazı eksiklikler olduğunu biliyorduk. Bunları düzelttiğimizde fark oluştu. Bu bazı şeyleri doğru yapmaya başladığımızı gösterdi. Birbirimizi iyi anlayarak, iyi mücadele ederek 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24