-ALEX'İN 3000. GOL SEVİNCİ İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçta 3 gol atan sarı-lacivertli takımın kaptanı Alex de Souza, ikinci yarıda çok pozisyon vermelerine karşın galip geldiklerini söyledi. Alex, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, ''Maçın ilk yarısındaki iyi görüntü ortaya koyduk. Skor da belli oldu'' dedi. İkinci yarıda hatalar yaptıklarını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, şöyle konuştu: ''İkinci yarıda sahaya yerleşimde sıkıntı yaşadık. İkinci yarı istediğimiz kadar etkili olmadık. Rakibe çok pozisyon verdik ve ikinci yarı 2-2 sonuçlandı. Ancak sonuçta 3 puan aldığımız için mutluyuz. Hatalarımızdan ders alacağız.'' Alex, bugün ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen genç Gökay adına mutlu olduğunu ifade ederek, ''Okan da oynadığında aynı duyguları yaşamıştım. Gökay için de maçtan önce hiç şüphem yoktu. İyi performans ortaya koydu. Ona güvenenlerin haklı olduklarını gösterdi'' diye konuştu. Alex, maçta Fenerbahçe'nin 3000. golünü atmasıyla ilgili bir soru üzerine, ''Birinin o golü atması gerekiyordu. Maçın başında bana nasip oldu. 3000. golü attığım için mutluyum'' dedi.