-ALEX'İN 3 BİNİNCİ GOLÜ MÜZELİK OLDU İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Bucaspor maçında Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 3 bininci golünü atan kaptan Alex De Souza, bu karşılaşmada giydiği formayı ve kramponu Fenerbahçe Müzesi'ne armağan etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı altındaki Fenerbahçe Müzesi'nde düzenlenen törende Alex, formasını ve kramponunu müzede ayrılan özel bölüme bıraktı. Törene Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki ilk golünü atan Ergun Öztuna (Puşkaş Ergun) da katıldı. Alex, törende yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin 3 bininci golünü atmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, ''Kulübümün tarihine ne kadar önem verdiğimi beni tanıyanlar bilir. Bunun içinde bulunmanın ne kadar gurur verdiğini de bilirler. Bu golün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yıllar sonra da bu golün çok daha fazla önemli olduğunu hissedeceğiz. Şu anda gurur ve mutluluk hissediyorum'' ifadelerini kullandı. -''TARİHE GEÇMİŞ ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİ DE HOCAMIZ''- Ergun Öztuna'yı kastederek, ''Tarih şu anda yanımızda duruyor'' diyen Alex, şunları söyledi: ''Tarih yıllar geçse de bir şekilde hatırlanıyor. Tarih mutlaka orada yazılı ve çıkmıyor. Ben de bunun gururunu ilk golümüzü atan Ergun ağabeyimle yaşıyorum. Tarihe geçmiş Fenerbahçeli futbolcularla tanışma fırsatım oldu. Tarihe geçmiş önemli isimlerden birisi de hocamız. Bu değerli insanlarla birlikte, bu değerli camiada bulunmaktan mutluluk duyuyorum.'' -''3 BİNİNCİ GOLÜ ATTIĞIM FORMA BUCASPORLU FUTBOLCUDA''- Alex, 3 bininci golü attığında giydiği formayla ilgili bir soruya, ''Normalde takımımızda 2 tane maç forması vardır. Golü attığımda giydiğim forma müzedeki forma değil. Bu ikinci formam. İlk formayı devre arasında Bucaspor'dan 5 numaralı futbolcuya (Mulemo) verdim. Buraya konulan forma ikinci yarıda giydiğim forma'' diye yanıt verdi. -ÖZTUNA:''ÇOK HEYECANLIYIM''- Fenerbahçe'nin lig tarihindeki ilk golünü atan Ergun Öztuna ise, çok heyecanlı olduğunu belirterek, ''Yıllar sonra bunun hatırlanacağını ve bu duruma geleceğimi tahmin etmezdim. Bu golün ne kadar değerli olduğunu şu anda anlıyorum'' dedi. İlk golü nasıl attığını hatırlamadığını anlatan Öztuna, ''Şanslıymışım. Yıllar sonra bu gol bana büyük bir duygu yaşattı ve Alex ile birlikte oldum. Bu gol hep yaşayacaktır. Ben de bu golle anılacağım ve unutulmayacağım'' diye konuştu. -''ALEX'E ÇOK YAKIŞTI''- Öztuna, Alex'in 3 bininci golünün çok güzel olduğunu ifade ederek, ''Alex'in bu golü atmasına çok sevindim. Ona çok yakıştı. Hep onun atmasını istiyordum. Türkiye'ye saha içi ve saha dışında örnek olmuş çok iyi bir futbolcu'' ifadelerini kullandı. Ergun Öztuna, bir de espri yaparak, ''Onunla birlikte oynamayı çok isterdim, ama ikimiz de orta saha oynuyoruz. Aykut hoca ikimizi birden oynatır mıydı bilemiyorum. Belki de ben Alex'i geçerdim, ben oynardım'' dedi. Bu arada, müzedeki özel bölümde Alex'in forması ve ve kramponunun bulunduğu bölümde 1. golü atan Ergun Öztuna, bininci golü atan Erol Togay ile 2 bininci golü atan Uche'nin de temsili formaları yer aldı. Törende Ergun Öztuna ile Alex De Souza, üzerlerinde isimleri ve attıkları 1 ve 3. bininci golün yazılı olduğu özel olarak hazırlanmış çubuklu formaları birbirine hediye etti. Diğer yandan, Fenerbahçe'nin bininci golünü atan Erol Togay ise rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.