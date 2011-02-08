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Spor

ALEX'İ YILIN FUTBOLCUSU SEÇTİLER İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2011 21:51

-ALEX'İ YILIN FUTBOLCUSU SEÇTİLER İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 ÜNİFEB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Aydınlık Gelecek Ödülleri''nin sahipleri, 1907 ÜNİFEB üyelerinin oylarıyla belirlendi. 1907 ÜNİFEB, Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin 1907 ÜNİFEB üyesinin oylarıyla,  Fenerbahçe ve spor kamuoyunun 2010 yılına damgasını vuran isimleri seçti. 20 farklı kategoride 100 adayın bulunduğu anket yaklaşık bir aylık sürede tamamlanırken, yılın futbolcusu yüzde 71,57 oyla Alex de Souza oldu.  Gelecek Ödülleri'ni Fenerbahçe Spor Kulübü'nden kazanan isim ve kurumların oy oranları şöyle: Yılın Futbolcusu: Alex de Souza  yüzde 71.57 Yılın Golü: Alex de Souza (2009-2010 TSL 23. Hafta İstanbul BŞB – Fenerbahçe) yüzde 39.55 Yılın Erkek Basketbolcusu: Ömer Onan yüzde 55.33 Yılın Kadın Basketbolcusu: Nevriye Yılmaz yüzde 34.66 Yılın Erkek Voleybolcusu: Emre Batur yüzde 38.40 Yılın Kadın Voleybolcusu: Ekaterina Gamova yüzde 38.11 Yılın Amatör Sporcusu: Nevin Yanıt (Atletizm) yüzde 77.78 Yılın Branşı: Kadın Voleybol yüzde 84.60 Yılın Antrenörü: Jan De Brandt - Kadın Voleybol yüzde 69.37 Yılın Fenerbahçe Kurumu: Fenerium yüzde 47.93 Yılın Transferi: Ukic (Erkek Basketbol) yüzde 34.72

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