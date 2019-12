-ALEX: ''GOLCÜLÜĞÜM ANNEMDEN'' İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, sarı-lacivertli takımdaki performansını başarılı bulduğunu söyledi. Alex, golcülüğünü annesinden aldığını bildirdi. FBTV'de yayınlanan ''1'e 1'' adlı programda çocukluğundan itibaren hayatını ve futbol kariyerini anlatan Alex, Fenerbahçe elde ettiği rekorların sırrının tek kelimeyle ''çalışmak'' olduğunu belirterek, ''Maçlarda kendi kalitemi takıma yansıtmaya çalışıyorum. Elde ettiğim rekorlar, çalışmamın ne kadar düzgün, güzel gittiğinin kanıtları'' dedi. ''Bireysel olarak kendimi Fenerbahçe'de başarılı buluyorum'' diyen Brezilyalı futbolcu, ''Bunun baş sebeplerinden biri Fenerbahçe'yi sevmem, ciddi bir şekilde çalışmam ve işime olan saygım. Fenerbahçe Kulübüne de büyüme yolunda ufak bir şekilde katkım olabildiyse ne mutlu bana'' diye konuştu. -''FENERBAHÇE'DE HER ŞEY MÜKEMMELDİ''- Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda geldiğinde Türk futbolunu çok az tanıdığını, sarı-lacivertli takımla Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki ezeli rekabetin derecesini tahmin etmediğini, bunları gün geçtikçe öğrendiğini anlatan Alex, ''Fenerbahçe'de her şey benim huzurum, kariyerim ve ailem için mükemmeldi'' dedi. Brezilyalı futbolcu, ilk yılında deplasmanda kazandıkları Trabzonspor maçını unutamadığını ifade ederek, ''O maçta Trabzonpor'a attığım penaltıyı unutamıyorum. Normalde penaltıları Pierre van Hooijdonk kullanıyordu ama sakatlığı vardı. Bu maçla birlikte Fenerbahçe'de penaltıları atmaya başladım. Bu senenin sonunda Nobre'nin Galatasaray attığı kafa golüyle şampiyonluğa ulaştık. Çok güzeldi'' ifadesini kullandı. Türk halkına, Fenerbahçe'deki arkadaşlarına, sarı-lacivertli camiaya ve dostlarına teşekkür eden Alex, şunları söyledi: ''Burada kendimi aile sıcaklığında, güvende hissetmemi sağladılar. Ben de bunun karşılığını yaptığım çalışmalarımla, herkese aynı derecede dost ve kibar olarak vermeye çalışıyorum. Amacım verebildiğimin yüzde yüzünü saha içinde vermek.'' -ŞAMPİYONLAR LİGİ- Alex de Souza, 2007-08 sezonunda teknik direktör Zico döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir sezon geçirdiklerini aktardı. Zico'nun takımda yavaş yavaş parçaları yerine oturtmaya başladığını vurgulayan Alex, o dönemi şöyle anlattı: ''Brezilya'da forvet oynayan Deivid'i Zico daha farklı bir mevkide oynattı ve başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde takımın en fazla gol atan oyuncusu Deivid'di. Grubumuz dengeli ve zor bir grupta. CSKA Moskova, PSV Eindhoven ve Inter vardı. Bize hız veren maç Kadıköy'de Inter'i 1-0 yendiğimiz maçtı. Inter bize yalnız 1-0 yenildiği için şükretmeliydi. O maçın bizim lehimize bol gollü bir şekilde sonuçlanmaması için hiçbir neden yoktu. O gün takımızda herkes mükemmel oynadı. Deivid'in ayağından güzel gol bulduk. O yıl Şampiyonlar Ligi'nde sadece İtalya'da Inter'e karşı oynadığımız son 25 dakika kötüydü. Onun haricinde Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel bir yıl geçirdik. Her ne kadar Chelsea'ye çeyrek finalde kaybetsek de çok olumlu bir performans ortaya koyduk.'' Alex, 49 kez Brezilya (A) Milli Takımı'nda forma giydiğini, Roberto Carlos, Ronaldo ve Rivaldo gibi çok kaliteli oyuncularla birlikte oynama şansı bulduğunu ama 2002 Dünya Kupası'na neden gidemediğini hala anlayamadığını kaydetti. -ALEX-DAİANNE AŞKI- Alex, programda futbol oynadığı Coritiba Kulübünün başkanının kızı olan eşi Daianne ile tanışmasını ve evlenmelerinin hikayesini de anlattı. Daianne'nin ailesinin Coritiba'nın sayılı ailelerinden biri olduğunu, Brezilya'da evlenmek için futbolcunun ideal bir eş olarak görülmediğini kaydeden Alex, şöyle devam etti: ''Daianne'nin ailesine iyi bir eş olabileceğimi kanıtlamam gerekiyordu. Ailesinin kökeni Lübnan'a dayandığı için biraz kapalı bir yapıya sahiplerdi. Benim için biraz sıkıntılı bir dönemdi. Bu Daianne'ye olan aşkımı daha da güçlendirdi. Bugüne kadar sevgimiz artarak geldi. Hayatımın temelini ailem oluşturuyor. Eşim 13 yıldır her zaman benim yanımda. İlk kızımız Maria doğmadan önce eşim iki düşük yapmıştı. Uzun bir tedavi sonrası Maria'ya hamile kaldı. Sonra Antonia ve oğlum Felipe dünyaya geldi.'' İtalya'nın Parma takımına transferini ''hayatındaki en büyük pişmanlık'' olarak gören Alex, en mutlu anları olarak da Daianne ile evliliği ve çocuklarının olmasını gösterdi. Alex, futbol kariyerinde ise oynadığı takımların taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgi ve saygıdan mutlu olduğunu anlattı. -ANNESİ DE FUTBOLCU- Annesi çalıştığı için kendisini anneannesinin büyüttüğünü anlatan Alex, annesi ve teyzelerinin bayan takımında futbol oynadığını anlattı. Annesinin çok yetenekli bir golcü olduğunu, kendisine hamileyken bile futbol oynadığını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, ''Golcülüğümü annemden almışım'' dedi. Küçükken en büyük hayalinin ailesini kiradan kurtarmak olduğunu aktaran Alex, futboldan para kazanmaya başladığında ilk iş olarak ailesine ev aldığını ifade etti.