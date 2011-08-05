-ALEX: FUTBOLU DA KAZANDIKLARIMI DA BIRAKIRIM İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex De Souza, 10 günlük iznin ardından İstanbul'a döndüğünde, bir gazetede isminin savcı tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmanın içine katıldığı yönündeki haberi gördüğünü belirterek, ''Eğer herhangi bir kişi, bu saha dışı olaylara katıldığıma dair bir virgül bile kanıtlarsa, futboldan bütün kazandıklarımı geri veririm ve aynı anda futbolu bırakırım'' dedi. Alex, internet sitesinde ''Türk futbolunda kaos'' başlığıyla yaptığı açıklamada, 2010-2011 sezonunun kariyerindeki en zor sezonu olduğunu, takım olarak sezona kötü başlangıç yaptıklarını, kulüp içinde performansının sorgulandığını ve 6 sezon geçirdiği kulüpte bir kez daha değerini kanıtlamak zorunda kaldığını belirtti. Sezon bittikten sonra tatile çıktığını, yeni sezonun ilk idman haftasında savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın başladığını kaydeden Alex, ''Soruşturma hakkında hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmayacağım'' dedi. Bu konuların kendisinin konuşacağı konular olmadığını vurgulayan Alex, şunları söyledi: ''Böyle bir şey yapmam, çünkü her şeyden önce ben bir futbolcuyum. Kulüp yöneticileri ile pazarlıklar ya da politika hakkında konuşmam. Sadece futbol hakkında konuşurum. Fakat futbol sahası sınırları içinde oynanan futbol hakkında konuşmayı seviyorum. Futbol kulislerinin içerisinde hiçbir zaman bulunmadım, hiçbir zaman bu şekilde kendimi kirletmeyeceğim gibi, bu olaylardan nefret ederim. Ben futbol oynayıp, saha içerisindeki sıkıntıları çözmek üzere yetiştirildim. Kazanarak, kaybederek, ama her zaman futbolun taleplerine saygı duyarak hareket ederim.'' Ligin 9 Eylül'e ertelenmesinin ardından ailesiyle birlikte kafasını dinlemek için tatil için Türkiye dışına gittiğini belirten Alex, ''Sürpriz, üzüntü ve özellikle de öfkeyi İstanbul'a döndükten sonra daha fazla yaşadım. Bir gazetede ismimin savcı tarafından yürütülen bu soruşturmanın içine katıldığı yönündeki haberi gördüm. Evet, benim katılımım etkili oldu, ama benim katılımım saha içerisinde oldu'' ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu, hukuka aykırı hiçbir durumun içerisinde isminin geçmesine izin vermeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Deli gibi çalıştım, zamanımdan fedakarlık ettim, ağrılarla oynadım. Limitimi zorladım, bu yüzden 28 tane gol attım ve bir sürü gol pasında pay sahibiydim. Ben bunları yaparken takım arkadaşlarımın da aynısını yaptığını gördüm. Hukuka aykırı hiçbir durumun içerisinde ismimin geçmesine izin vermem, vermeyeceğim. Benim ismim ve karakterim, ortaya atılan bu aptal güvensizlik ortamının üstündedir. Eğer herhangi bir kişi, bu saha dışı olaylara katıldığıma dair bir virgül bile kanıtlarsa, futboldan bütün kazandıklarımı geri veririm ve aynı anda futbolu bırakırım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının beklentisi içerisindeyim ve aynı zamanda Türk Futbolu'nun ileriye gitmesinin destekçisiyim.''