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Spor

Alex'e teknik direktörlük teklifi

Alex'e “gel bizim takımın başına geç. Hem teknik adam ol, hem futbol oyna. Ücret konusu hiç önemli değil” teklifi geldi.

12 Ekim 2012 17:48

Fenerbahçe'deki 8 yılı aşkın süredir devam kariyerini geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle noktalayan Alex de Souza'ya antrenörlük teklifi geldi. Bu sene Süper Lig'e yükselen ve ligde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna devam eden Kasımpaşaspor'ın, Alex de Souza'ya "futbolcu - antrenör" teklifi sunduğu ortaya çıktı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden Brezilyalı yıldıza Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşaspor tarafından iki ayrı teklif geldiği öğrenildi. Fenerbahçe ile yaşadığı kriz sonrası, üst düzey bir Kasımpaşaspor yöneticisinin; “gel bizim takımın başına geç. Hem teknik adam ol, hem futbol oyna. Ücret konusu hiç önemli değil” önerisi getirdiği öğrenildi.

 
Alex de Souza'nın bu teklif karşısında; “Adım Fenerbahçe ile özdeşleşti. Henüz futbolu da bırakmadım. Ülkeme dönerek en az bir yıl daha futbol oynamak istiyorum” yanıtı verdiği bildirildi.
 
Kasımpaşaspor geçtiğimiz günlerde takımı 1. Lig'ten Süper Lig'e çıkartan hocası Metin Diyadin ile yolları ayırmıştı. Yeni hoca arayışlarına girişen Kasımpaşaspor yönetimi Kayserispor'un eski hocası Şota Arvaladze ile anlaşmıştı. Buna rağmen Kasımpaşaspor yönetiminin Alex de Souza'yı takımın başına getirme çabası sürüyordu.
 
Ancak Alex de Souza'dan beklediği olumlu cevabı alamayan Kasımpaşaspor yönetimi, bu isteğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Kendisine gelen cazip teklife red yanıtı veren Alex de Souza'nın, Türkiye'den bu gece saatlerinde ayrılacağı bildirildi. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, saat 19:00'da Kadıköy'den kaldırılacak otobüslerle Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar Alex ve ailesine eşlik ederek, Alex'e güzel bir uğurlama merasimi düzenleyecekler.

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