Alex'e göre Zico Beşiktaş'a gelebilir

Fenerbahçe'nin kaptanı, Brezilyalı çalıştırıcı Zico'nun Beşiktaş'ın gündeminde olmasıyla ilgili konuştu.

Tayfur Havutçu'nun yerine gelecek teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, doğrulanan alternatifleri arasında Zico da var.

Olası transferle ilgili, Fenerbahçe kaptanı Alex twitter hesabında açıklama yaptı.

Alex, bir dönem kendisinin de hocası olan Zico'nun Beşiktaş'a gelebileceğini söyledi.

Alex, Twitter'da hayranlarının "Beşiktaş, Zico'yla görüşüyor. Düşüncen nedir?" sorusuna Alex, "Zico'yla konuştum. O profesyonel bence olabilir" yanıtını verdi



Zico: Teklif gelsin...



Bu arada, şu an Irak Milli Takımı'nı çalıştıran Zico, Lig TV'ye konuştu.

2013'ün sonuna kadar sözleşmesi olduğunu belirten Brezilyalı çalıştırıcı, "İmkanım olur Türkiye'de çalışırsam bu bana mutluluk verir" diyen Brezilyalı çalıştırıcı, Beşiktaş'la ilgili soruya, "Teklif geldiği zaman oturur konuşuruz. Ama başka bir yerden teklif geldi demek, elinizdekini bir kenara itip de yeni teklifi değerlendirmek değildir. İçinde bulunduğunuz yer için en hayırlısı hangi seçenek olacaksa onu yapmanız gerekir" dedi.