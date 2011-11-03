-Alex'e bir maç men cezası İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'ya bir maç men cezası verdi. Kurulun, Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor ile yaptığı karşılaşmada Alex de Souza'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren bir resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırmasına karar verdiği belirtildi. PFDK'nın, Beşiktaş'a, Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmada, basın toplantısına 2. futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10 bin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içerinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren 60 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin, ambulans ve itfaiyenin seyircilerin alınmasından sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin olmak üzere, toplamda 95 bin lira para ceza verdiği kaydedildi. Kurulun aynı maçta Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan nedeniyle takdiren 30 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin olmak üzere toplamda 90 bin lira para cezası ile cezalandırıldığı duyuruldu. Fenerbahçe'ye ayrıca Kardemir Karabükspor ile yaptığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 5 bin lira ceza verildiği ifade edildi. Böylece sarı-lacivertli takıma toplamda 95 bin lira para cezası verildi.